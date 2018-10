Conchita: „Das Berühmtsein ist nichts wert“

Du bist vor allem im Sinne von Emanzipation, Humanismus und Gleichberechtigung ein sehr wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Wenn du dir aktuell die weltpolitische Lage ansiehst, glaubst du nicht oft, deine Vorsätze und Taten wären ein Kampf gegen Windmühlen?

Ich weiß nicht so recht. Ich glaube daran, dass sich in beide Richtungen viel entwickelt. Wenn das wächst, was schlecht ist, dann muss ich daran glauben, dass die Seite der Menschen, die respektvoll miteinander umgehen, auch wächst. Wenn ich daran nicht mehr glaube, kann ich mich eingraben. Mir ist wichtig, immer wieder zu sagen, dass wir in einer Demokratie leben. Wahlen sind da, um Wahlergebnisse zu akzeptieren. Nur die Leute, die nicht wählen gehen, handeln fahrlässig. Es ist mir vollkommen egal wer was wählt, aber bitte wählt einfach. Man hat ja beim Brexit gesehen was passiert, wenn die Leute nicht wählen gehen. Leider vertrauen diese Menschen zu sehr darauf, dass am Ende des Tages eh alle Frieden wollen und Menschenrechte hochhalten. Es gibt aber Menschen, die das nicht wollen, auch wenn mir das total unverständlich ist. Ich habe nichts in mir, das Hass verständlich macht und ich denke mir dann oft: „Es kann ja keiner so arg sein“. Aber offenbar ist es so. Wie kann man oft so viel Zeit dafür aufbringen, etwas nicht zu mögen oder zu verachten? Da kriegst du ja ein Magengeschwür davon. Jeder einzelne hat die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen - egal in welche Richtung. Auch gut erzogene Menschen können sich einbilden, Neonazi zu werden. Man weiß es nie.