Auf Beutezug von Security gestoppt

Den weiten Weg ins Einkaufszentrum nach Parndorf hatte ein junger Serbe auf sich genommen. Doch die Absichten des vermeintlichen Shopping-Touristen waren alles andere als redlich. Vielmehr brachte der 26-Jährige seine eigene Einkaufstasche mit, die über eine „stylische“ Innenauskleidung mit Alufolie verfügte - um zu verhindern, dass die Diebstahlsicherungen am Geschäftseingang Alarm auslösten, wenn der Mann einen Laden wieder verließ, ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen. Doch eine aufmerksame Detektivin hatte von Beginn an ein Auge auf den Beschuldigten geworfen, weil er ihr verdächtig vorkam - Volltreffer! Als die alarmierten Polizisten eintrafen, stellten sie das Diebsgut noch an Ort und Stelle sicher: U-Haft!