So schmeckt’s in der neuen Klinik Oberwart

Hereinspaziert heißt es ab 7. Mai in der neuen Klinik Oberwart. In Sachen medizinisches Leistungsangebot ist man für die ersten Patienten bestens gerüstet, auch wenn die nächsten Tage in der finalen Phase des Umzugs noch stressig werden. Gut gerüstet ist man auch, was die Kulinarik betrifft, denn gesunde Ernährung im Krankenhaus unterstützt Genesung und Wohlbefinden, und in der neuen Klinik Oberwart will man beweisen, dass die Spitalsküche im Burgenland alles andere als ein Imageproblem hat.