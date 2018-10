Klimawandel und Verschwendung sorgen für Hunger

Elke Oberhauser von Best of the Rest hat erschreckende Zahlen: „In Österreich werden 577.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen. Umgelegt auf Kärnten sind das rund 37.500 Tonnen oder knapp 70 Kilo Essen pro Einwohner.“ Nur 15 Prozent der Abfälle entstehen in der Lebensmittelproduktion, jedoch 36 Prozent in den Haushalten und 30 Prozent beim Essen außer Haus. 13 Porzent dieser Abfälle fallen im Lebensmitteleinzelhandel an; allein 35600 Tonnen Brot müssen hier entsorgt werden. „Unser Brot landet zu oft im Müll“, betont Rebernig.