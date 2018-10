Babys über Instagram zum Kauf angeboten

Indonesische Behörden waren dem US-Sender zufolge auf einen Instagram-Account aufmerksam gemacht worden, der sich als Beratungsdienst für Schwangerschaften und Adoptionen ausgab. Neugeborene waren auf diesem mit Fotos näher vorgestellt worden. An einer Adoption Interessierte, so die Bitte in der dazugehörigen Nachricht, sollten sich über eine Kontaktnummer in Verbindung setzen. In anderen Postings baten etwa schwangere Frauen um eine Adoption, um die Geburt vor ihren Familien geheim zu halten.