Messerstecher nach Attacke in Zug nun in U-Haft

„Gewalt darf in keiner Form geduldet werden“

Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) forderte am Montag das Innenministerium auf, eine rasche Entscheidung im laufenden Asylverfahren des 18-Jährigen zu treffen. „Ausländische Gewalttäter, welche bei uns Schutz und Asyl suchen, dann aber als Messerstecher auf Mitmenschen losgehen und diese verletzen, müssen rasch aus der Asylwarteschleife herausgenommen werden“, sagte der Landesrat. Wer in Vorarlberg und Österreich Schutz und Asyl suche, müsse wissen, dass man sich an die hiesige Rechtsordnung zu halten habe. „Vor allem Gewalt darf in keiner Form geduldet werden. Wer das nicht einsehen will, hat hier keinen Platz“, betonte Gantner.