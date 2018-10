Italiens Vizepremier: „Wir werden EU neu gründen“

„Ich behaupte seit jeher, dass sich auch in Europa ein politisches Erdbeben anbahnt. Die Bayern-Wahl ist nur ein Symptom von dem, was geschehen ist. Italien ist der Vorreiter dieses Europas im Wandel. So wie Italien Protagonist bei der EU-Gründung war, so sind wir Protagonisten bei ihrer Neugründung. Das wird das Ende der Austerität und der Beginn der Solidarität sein", meinte Di Maio.