Bayerns Grüne feiern „Lederhosen-Revolution“

Bei den Grünen war am Sonntagabend ein Wort in aller Munde: „historisch“. Die Partei verdoppelte bei der Landtagswahl in Bayern ihr Ergebnis auf mehr als 18 Prozent - und wurde klar zweitstärkste Kraft. „Das Ergebnis ist einfach nur wow!“, sind die ersten Worte der Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock, als sie vor die Grünen-Anhänger in der Berliner Parteizentrale tritt. Der Europapolitiker Reinhard Bütikofer informiert seine Follower bei Twitter über „The lederhosen revolution in Bavaria“. Die Gesichter hinter dem Erfolg sind die beiden Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann und Katharina Schulze.