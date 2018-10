Frau von mehreren Hornissen gestochen

Die 37-Jährige wurde in ihrem Einfamilienhaus in Feistritz im Rosental am Sonntag gegen 18 Uhr von fünf bis sechs Hornissen im Kopfbereich gestochen. Sie reagierte allergisch und brach zusammen. Bis zum Eintreffen des Notarztes wurde die Frau von einem „First Responder“ versorgt. Nach der Erstversorgung musste sie mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.