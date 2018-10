Mutige Wohnungsbesitzerin verjagte Einbrecher-Duo

Zwei bislang unbekannte Täter zwängten am 13. Oktober 2018 zwischen 16.45 Uhr und 20.10 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug das gekippte Schlafzimmerfenster einer ebenerdigen Wohnung in Leonding auf. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung und stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe.