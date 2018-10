Para-Dance-Sportler vom Bundeskanzler überrascht!

Kein Wunder, dass die Flughäfen als einer der wichtigsten Treffpunkte im Leben eines Menschen gelten, denn der Flughafen ist in dieser Hinsicht immer für eine Überraschung gut. So geschah es auch unserem Para-Dance-Sport-Nationalteam, das auf dem Weg zum Weltcup in Kosice pötzlich dem Bundeskanzler gegenüberstand. Als Erinnerung an diesen Zufall und an diesen Tag schoss man einige gemeinsame Fotos.