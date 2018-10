Freude im Zillertal: Neues Sport- & Spielparadies!

Zillertaler Merkmale

„Es war uns wichtig, die gesamten Schätze des Zillertals an diesem Ort zu bündeln. Jede Station des Minigolf-Platzes erinnert daher an ein bestimmtes Merkmal des Tals“, sagt Bürgermeister Robert Pramstrahler und führt weiter aus: „Wir haben etwa das traditionelle Zillertaler Trachtenpaar nachschnitzen sowie die Wallfahrtskirche Maria Rast nachbauen lassen.“ Der Minigolf-Platz sei sogar der einzige dieser Machart in ganz Europa!