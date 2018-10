Lehrlinge gesucht: Versicherer in Not

Die angehenden Kaufleute arbeiten in den Betrieben der Versicherungswirtschaft. Sie stellen Polizzen aus, prüfen Schadensfälle und bearbeiten Reklamationen. Doch der Branchennachwuchs bleibt trotz aller Vergütungen weiter aus. Die Verantwortlichen starten deshalb einen dringenden Aufruf an motivierte Arbeitskräfte: „Wir bieten den Menschen viele Chancen. Für die Ausbildung in unseren Betrieben ist der klassische Lehrling ebenso willkommen, wie jener, der nach der Matura eine Lehre machen will, Schulabbrecher oder Umsteiger aus einer anderen Lehre“, so Alfred Vlcek, Uniqa-Landesdirektor.