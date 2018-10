Franz Viehböck: „War natürlich eine Notsituation“

Am 10. Oktober vor 27 Jahren aus dem All zurückgekehrt

Vor fast auf den Tag genau 27 Jahren - am 10. Oktober 1991 - war Viehböck um 5.12 Uhr MEZ ebenfalls mit einer Sojus-Landekapsel in Kasachstan gelandet. Am 2. Oktober war er im Rahmen des damals rund 200 Millionen Schilling teuren „Austromir“-Projekts mit einer Rakete von Baikonur aus mit dem sowjetischen Kosmonauten Alexander Wolkow und dem Kasachen Tachtar Aubakirow zur damaligen russischen Raumstation Mir gestartet.