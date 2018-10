Mann (56) wollte sich vor Kapitol in Luft sprengen

Die US-Polizei hat vor Kurzem einen 56-jährigen Mann festgenommen, der sich am Tag der Kongresswahlen am 6. Oktober vor dem Kapitol in Washington in die Luft sprengen wollte. Laut Staatsanwaltschaft wollte der New Yorker mit seinem Selbstmord die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf einen alternativen Wahlmodus lenken: die Bestimmung von Volksvertretern per Losentscheid. Statt einer Änderung des Wahlsystems drohen dem Mann wegen der Herstellung von Sprengstoff und dessen Transport zwischen Bundesstaaten bis zu zehn Jahre Haft.