Florida wappnet sich für Hurrikan „Michael“

Verwüstungen in Mittelamerika und auf Kuba

In Teilen Mittelamerikas hat „Michael“ seine zerstörerische Kraft schon gezeigt. In El Salvador brachte er als Tropensturm starken Regen mit sich. Es kam zu Überschwemmungen und Erdrutschen, laut Medienberichten starben drei Menschen. An der Westspitze Kubas zog der Hurrikan am Montagnachmittag vorbei. Die Küste der westlichsten Provinz Pinar del Rio wurde teilweise überschwemmt, mehr als 125.000 Haushalte in der Region waren ohne Strom.