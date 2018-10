Nadals Körper spielt nicht mit - kommt Djokovic?

Am 22. Oktober startet in der Stadthalle der Hauptbewerb, der Kartenvorverkauf lässt die Wiener Tennis-Macher von einer Rekord-Kulisse träumen. „Kein Wunder“, staunt auch Österreichs Daviscup-Kapitän Stefan Koubek, „in diesem Feld sind nur Weltklasse-Leute.“ Der Kärntner verfolgte gestern via Livescore die Niederlage von Dominic Thiem in Schanghai: „Bitter, dass es nicht gereicht hat. Jetzt kann er sich nächste Woche in aller Ruhe auf die Stadthalle vorbereiten …“