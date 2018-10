„Mehr Respekt!“ Hamilton verteidigt Rivalen Vettel

„Die Medien müssen mehr Respekt für Sebastian zeigen. Ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie hart es ist, das zu tun, was wir auf diesem Niveau machen. Für jeden Athleten, der sich an der Spitze seiner Sportart bewegt“, so Hamilton auf seinem Instagram-Account. „Als Menschen werden wir immer Fehler machen, aber wie wir damit umgehen, das zählt.“ Klare Worte des 33-jährigen Briten nach dem Rennen in Suzuka.