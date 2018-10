Skandal um betrunkene Prügel-Teamkicker Russlands!

Skandal im russischen Fußball: Die „Sbornaja“-Kicker Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sollen in Moskau in einem Café in betrunkenem Zustand mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben -rassistische Beleidigungen inklusive! Gegen sie wird ermittelt. Russlands Sportminister Pawel Kolobkow drohte am Dienstag mit der ganzen Strenge des Gesetzes. Die Fußballer müssten mit dem Ausschluss aus der Nationalmannschaft rechnen.