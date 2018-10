Streit um Markise nach Sturmschaden

Ein Sturm hinterlässt eine schadhafte Markise - und dann gehen die Meinungen auseinander: Der Sachverständige der zuständigen Versicherung erklärt, die Markise könne repariert werden, zwei beauftragte Firmen allerdings sagen, altersbedingt sei dies nicht mehr möglich. Auch wird auf Nachfrage keine Firma für die entsprechende Reparatur genannt. So beauftragt Margarete P. aus Niederösterreich nun also die günstigste Firma mit einer neuen Markise. Daraufhin will die Versicherung die Kosten dafür nicht übernehmen und zahlt nur den Betrag, den die angebliche Reparatur ausgemacht hätte. Die Leserin wandte sich in Folge verzweifelt an die „Krone“.