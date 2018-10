U-Boot-Wrack vor Norwegen soll versiegelt werden

Wrack wurde erst im Jahr 2003 entdeckt

Das 87 Meter lange U-Boot sollte kurz vor der sich abzeichnenden deutschen Niederlage geheime deutsche Kriegsgüter nach Japan transportieren. Es wurde von einem britischen U-Boot mit einem Torpedo in zwei Teile gesprengt und versenkt. U-864 liegt in rund 150 Metern Tiefe vor der Insel Fedje an Norwegens Westküste, unweit der Hafenstadt Bergen. Das Wrack wurde 2003 nach Hinweisen von Fischern durch ein Marineschiff entdeckt.