Die echten Partner der „Big Bang Theory“-Stars

Ein weiteres glückliches Ehepaar findet man in Simon Helberg, der den Serienfans als Howard Wolowitz bekannt ist, und seiner Gattin Jocelyn Towne. Die beiden sind schon seit 2007 verheiratet und Eltern von zwei Kindern. Wer mehr über die Liebesgeschichte des Paares wissen will, der kann sich den Film „We‘ll never have Paris“ ansehen. Darin verarbeiteten die beiden ihre persönliche Liebesgeschichte und führten auch gemeinsam Regie.