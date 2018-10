Frauenvolksbegehren verfehlt hochgestecktes Ziel

Ergebnis in Wien blieb unter den Erwartungen

Das Frauenvolksbegehren habe zwar in den Bundesländern hervorragende Ergebnisse gebracht, man sei „bis in den letzten Winkel Österreichs vorgedrungen“, erklärte Berger. Unter den Erwartungen sei man allerdings in Wien geblieben. Finanziert habe man sich vorwiegend über Crowdfunding, 80 Prozent der Mittel seien von Kleinspendern gekommen.