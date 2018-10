320.239 Unterstützer für das ORF-Volksbegehren

Wrabetz will den „Dialog fortsetzen“

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz will die Unterstützung des Volksbegehrens jedenfalls „ernst nehmen“, erklärte er am Montag. „Auch wenn in Summe rund fünf Prozent der rund 6,5 Millionen Österreicher, die die ORF-Angebote nutzen“, dieses unterzeichnet hätten, werde man den „Dialog fortsetzen“, gerade mit den Unterstützern. Generell werde der ORF „im Hinblick auf die kommende parlamentarische Diskussion seine Informationsarbeit verstärken“, so Wrabetz weiter. Die Abschaffung der Rundfunkgebühren würde „den Fortbestand des ORF in seiner heutigen Form mit seinem umfangreichen Leistungsangebot an österreichischer Information, Kultur, Sport und Unterhaltung gefährden. Damit wären weitreichende demokratiepolitische Konsequenzen und negative Auswirkungen auf die Eigenständigkeit des Medienstandortes Österreich verbunden“.