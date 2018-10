Mit K.-o.-Tropfen betäubt: Wienerin gründet Verein

Immer mehr Opfer von K.-o.-Tropfen in Österreich! Nach aktuellen Fällen auf einem Fest in der Bundeshauptstadt vertraute sich nun eine Wienerin der „Krone“ an. Die Frau wurde im vergangenen Jahr mutmaßlich von einem Zahntechniker betäubt und missbraucht. Anzeige wurde erstattet, Ermittlungen laufen.