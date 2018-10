Heinz-Christian Strache: Kein Anspruch auf Karenz

Köstinger kämpft für Änderung

Zuletzt hatte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger nach der Geburt ihres Sohnes versucht, eine dahingehende Änderung anzuregen. In Köstingers Fall ist deren Lebensgefährte seit September in Karenz. Sie selbst hatte sich lediglich eine sechswöchige Auszeit nach der Geburt Anfang Juli genommen. Da Minister nicht in einem Angestellten- bzw. Dienstverhältnis stehen, sondern ein politisches Mandat haben, gibt es keine Karenzregelung.