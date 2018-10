Cyber-Mobbing betrifft jeden fünften Schüler

Anzeigen stiegen um rund 20 Prozent an

Dass es höchste Zeit ist, das Thema Cyber-Mobbing gezielt in den Schulen anzusprechen, zeigen die Entwicklungen in den letzten Jahren. 2017 wurden 359 Fälle (2016: 302 Fälle) zur Anzeige gebracht, in 16 Fällen kam es zu einer Verurteilung. Laut Studien ist bereits jeder fünfte Schüler Ausgrenzungen ausgesetzt.