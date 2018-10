AfD vor Bayern-Wahl bereits gleichauf mit SPD

In Bayern wird am kommenden Wochenende ein neuer Landtag gewählt. Während die CSU von Bundesinnenminister Horst Seehofer dort mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit rechnen muss, ist die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) bundesweit auf dem Vormarsch und laut „Poll of Polls“ - einer privaten Initiative von drei Daten- und Politikbegeisterten mit Sitz in Wien - bei Umfragen mit 16 Prozent bereits gleichauf mit der SPD sowie den Grünen.