Real 409 Minuten torlos! Ramos ist „angepisst“

Real spielt schön, schießt aber keine Tore. Abgesehen von Karim Benzema und Gareth Bale haben die Madrilenen keinen Top-Stürmer mehr. So finden sich die „Königlichen“ in einer der längsten Serien ohne Torerfolg in ihrer Klubgeschichte wieder. Vier volle Spiele und insgesamt 409 Minuten wartet Real auf einen Treffer. Nur 1984/85 gab es eine noch längere Durststrecke. „Auch mit Cristiano hatten wir auch Torkrisen“, zischte Kapitän Sergio Ramos angesprochen auf seinen früheren Teamkollegen, der auch beim 2:0 von Juventus gegen Udinese trotz Vergewaltigungsvorwürfen getroffen hat.