Niederösterreich-Derby endet Unentschieden!

Die Admira kam erst mit Fortdauer einer recht intensiven ersten Hälfte besser ins Spiel und hatte durchaus die Chance, in Führung zu gehen. Sinan Bakis scheiterte beim gefährlichsten Versuch aber an St.-Pölten-Goalie Christoph Riegler (32.). Nach Wiederbeginn gaben erneut Rene Gartler und Co. den Ton an. Der Sturm-Routinier (58.), Sandro Ingolitsch (59.) und Fountas (79.) hatten aber allesamt ihr Visier zu ungenau eingestellt. Im Finish zog St. Pölten noch einmal das Tempo an, konnte aber nicht für konkrete Gefahr sorgen. In der Nachspielzeit verhinderte der faustende Riegler dann gegen Joker Marin Jakolis das späte St.-Pöltner K.o.