50. Pole-Position für Marc Marquez in Thailand

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez startet am Sonntag zum 50. Mal in der Königsklasse aus der Pole-Position in einen WM-Lauf. Der spanische Honda-Pilot musste allerdings beim Thailand-Grand-Prix in Buriram nach einem Sturz im 3. freien Training den Umweg über den ersten Teil des Qualifyings nehmen. Nach Q1-Bestzeit auf dem neuen Kurs verwies er Valentino Rossi (Yamaha/+0,011 Sekunden) auf Platz zwei.