Wattens übernimmt am „Tag der Favoriten“ Platz 1!

Die WSG Wattens hat am Freitag in der 10. Runde vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen. Die Tiroler setzten sich bei den Young Violets der Wiener Austria mit 2:1 durch und zogen nach Punkten mit dem bisherigen Spitzenreiter Blau-Weiß Linz gleich. Die Linzer sind erst am Sonntag (10.30 Uhr) im Lokalderby bei den FC Juniors OÖ im Einsatz.