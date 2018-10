Wirtschaftsökonom Haber überwacht EU-Sparvorgaben

Der Wirtschaftsökonom arbeitet an der Donau-Universität Krems und gilt als ÖVP-nahe. Er tritt mit November die Nachfolge von Bernhard Felderer an, der ein Jahr vor Ablauf des Mandats abgetreten ist. Haber ist bereits seit 2013 einer der beiden Vizepräsidenten des Fiskalrates und wurde bisher von der Wirtschaftskammer in das Gremium entsandt. Ab November wird er dann auf ein Regierungsmandat wechseln. Wer ihm auf dem Ticket der Wirtschaftskammer nachfolgt, ist noch offen.