Diese Stofftiere sind frei von Schadstoffen

Österreich ist Vorreiter in Sachen gesundes Spielzeug: Seit 1.1.1999 ist in Österreich Spielzeug für Kinder unter drei Jahren aus Weich-PVC mit bestimmten Weichmachern, den so genannten Phthalaten, verboten. Damit war Österreich das erste Land, wo das Verbot offiziell in Kraft trat. Vor allem beim Online-Shoppen findet man aber immer wieder Produkte, die mit schädlichen Substanzen belastet sind.