Kapfenberg nach Heimpleite vor Aus im Europe Cup

Österreichs Basketball-Meister Kapfenberg droht in der Qualifikation zur Gruppenphase des FIBA Europe Cups das Aus. Im Hinspiel gegen den niederländischen Vizemeister ZZ Leiden unterlagen die Bulls am Mittwochabend zu Hause mit 62:79 (34:39). Das Rückspiel findet am 10. Oktober in den Niederlanden statt.