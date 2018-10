Robert K. laut Gutachten zurechnungsfähig

Jener 16-jährige Schüler aus Wien, der im dringenden Verdacht steht, ein erst sieben Jahre altes Mädchen aus der Nachbarschaft mit einem Messer brutal getötet zu haben, war laut Gutachten zur Tatzeit zurechnungsfähig. Zunächst hatte sich Robert K. in Einvernahmen gefühlskalt gezeigt und davon gesprochen, dass es am Tattag jeden hätte treffen können, um später seine Angaben zu revidieren und von „Stimmen in seinem Kopf“ zu sprechen, die ihm den „Mord befohlen“ hätten. Dem Jugendlichen drohen im Fall einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft und eine Einweisung in eine Anstalt.