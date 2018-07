Das neue Horror-Geständnis von Hadishats Mörder

Es war vor wenigen Tagen, als Robert K. darum bat, „noch einmal mit Polizisten sprechen“ zu dürfen. Vor zwei Monaten hat der 16-Jährige in der Wohnung seiner Eltern in Wien-Döbling ein Nachbarsmädchen - die kleine Hadishat - umgebracht. Er habe „große Wut“ in sich verspürt, so der Bursch nach seiner Verhaftung in Verhören: „Und ich musste mich einfach irgendwie abreagieren.“ Deshalb sei die Siebenjährige sein Opfer geworden: „Zufällig. Sie ist halt zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.“