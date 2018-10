Schwerverletzter gefunden: Was ist passiert?

Niemand weiß was passiert ist, deshalb suchen die Beamten nun nach Zeugen. Der schwer verletzte Einheimische wurde am Sonntag gegen 6.15 auf der Kitzlochklammstraße in Taxenbach in der Nähe des Sportplatzes gefunden. Der 43-jährige Mann wurde in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht, liegt dort im künstlichen Tiefschlaf.