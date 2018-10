Deswegen trägt Meghan Markle nie roten Lippenstift

Für die Hochzeit, so erzählt er weiter, standen rote Lippen nicht mal zur Debatte. „Das letzte was ich wollte war, dass Harry von ihrem Make-up abgelenkt wird. Er soll sie sehen! Die beiden sind einander so liebevoll zugeneigt und ich wollte vermeiden, dass sie darin eingeschränkt werden. Rote Lippen sind da wie eine Art Stoppzeichen.“



Bei ihrem Make-up setzt Meghan lieber auf betonte Augen, definierte Brauen, frischwirkenden Rouge und zarte Lippen. Wer übrigens denkt, dahinter steht eine Armee an Visagisten, liegt falsch. Meghan schminkt sich für alle royalen Termine selbst. Martin wurde lediglich für die Hochzeit engagiert. Tja, wieder einmal beweist die Herzogin von Sussex, dass sie die Dinge auf ihre Art macht.



Für den perfekten Meghan Markle Look haben wir die besten nudefarbenen Lippenstifte und Glosses für Sie!