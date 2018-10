Grüne Mamba getürmt: Polizei evakuiert ganzes Haus

Eine hochgiftige Grüne Mamba hat am Mittwoch in der tschechischen Hauptstadt Prag einen Großalarm der Polizei ausgelöst. Nachdem es ihre Halterin gebissen hatte, konnte das Tier aus seinem Terrarium entkommen und aus dem Mehrfamilienhaus ausbüxen. Die Besitzerin musste nach dem Biss mit Herzstillstand ins Spital eingeliefert werden, sie schwebt in Lebensgefahr. Alle Bewohner des betroffenen Hauses wurden in Sicherheit gebracht. Bislang bleib die Suche nach dem Reptil erfolglos.