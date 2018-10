Bozen gewinnt Tiroler Duell gegen Innsbruck 3:2

HCB Südtirol hat in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) das erste Tiroler Derby dieser Saison gewonnen. Die Bozener besiegten am Dienstag zum Abschluss der 6. Runde HC Innsbruck mit 3:2 und feierte den ersten Sieg in Nordtirol seit 5. Jänner 2016 oder zuletzt fünf Niederlagen.