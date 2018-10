Neue Falkert-Attraktion

Eröffnet wird der nagelneue Klettersteig erst im kommenden Frühjahr, doch so lange wollten wir einfach nicht warten, um das neueste Werk des Osttiroler Klettersteig-Errichters und Profibergsteigers Peter Ortner zu testen, dem in Kärnten wieder etwas Großartiges gelungen ist. Tatkräftig mitgeholfen hat beim Bau auch Heidi Alm-Geschäftsführer Florian „Flo“ Köfer. „Wir wollten bei uns am Falkert neben dem schweren ,Falkensteig‘ einen leichteren für unsere bergbegeisterten Gästen.“ Stolze 400 Meter lang führt der neue Klettersteig vom Sonntagstal bis fast hinauf zum nagelneuen Gipfelkreuz.