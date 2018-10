Defekter Akku löste Brand in Linzer Gartenhaus aus

Die Flammen waren kurz nach 14 Uhr in dem Gartenhaus im Angererhofweg in Linz entdeckt worden. Die Besitzerin schlug sofort Alarm. Weil direkt über dem Holzgebäude eine Hochspannungsleitung darüber führte, war Gefahr im Verzug.



Dach entfernt

Als die Berufsfeuerwehr eintraf, stand das etwa 25 Quadratmeter große Gebäude bereits in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz gelang es schließlich den Einsatzkräften, das Feuer einzudämmen. Das Dach musste für den Löscheinsatz allerdings zur Gänze entfernt werden.