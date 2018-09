Warnung an Bottas: „Ich weiß, was er getan hat“

Sebastian Vettel, in der WM 40 Punkte hinter Lewis Hamilton, startet am Sonntag (13.10 Uhr) in Sotschi nur aus der zweiten Reihe, gibt sich aber trotz großen Rückstands nicht geschlagen und klammert sich an einen „alten“ Strohhalm. Auch beim Grand Prix von Russland erstrahlt die erste Reihe ganz in „Silber“. Aber nicht Lewis Hamilton, sondern sein Teamkollege Valtteri Bottas sicherte sich im 5,848 Kilometer langen Autodrom Startplatz eins. Sebastian Vettel (Ferrari) schöpft seine vage Hoffnung aus der Vergangenheit.