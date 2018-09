Merkel: „Tief greifende Differenzen mit Türkei“

Politisch umstrittener Besuch in Deutschland: Mit „tief greifenden Differenzen“ hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Kanzleramt in Berlin empfangen. Das Treffen wurde begleitet von brisanten Berichten, wonach der türkische Präsident von der deutschen Regierung die Auslieferung von 69 türkischen Aktivisten fordere. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Merkel und Erdogan wurde dann ein Mann vor laufenden Kameras abgeführt, er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei“. Mehr als 4000 Polizeibeamte sind wegen Erdogans Besuch in der deutschen Hauptstadt im Einsatz.