Neue Führung der SPÖ im Dilemma: Was tun mit Kern?

Noch ist Christian Kern SPÖ-Chef. Noch hat der Kurzzeit-Kanzler seine in der Vorwoche überraschend geäußerte Absicht, Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei den EU-Wahlen im Mai 2019 werden zu wollen, nicht widerrufen. Aber in seinem Umfeld macht sich jetzt Skepsis breit, ob der 52-jährige Ex-Manager an seinem Entschluss überhaupt festhält. Die neue Parteiführung mit Pamela Rendi-Wagner und Thomas Drozda bringt das in ein Dilemma.