Erste SP-Politiker offen gegen Rendi-Wagner/Drozda

Grubesa über Drozda: „Ein Akademiker im Anzug“

Diese Entscheidung habe etliche Genossinnen und Genossen irritiert, schreibt Grubesa reflektierend. „Mit großem Unverständnis blicken wir nun in eine ursprünglich progressive, junge Löwelstraße (den Standort der SPÖ-Zentrale in Wien, Anm.) und sehen dort ... den Inneren Bezirk.“ Es sei bitter, dass Lercher, der auch „einfache Menschen“ außerhalb der Wiener Ringstraße repräsentiert habe, gehen muss. „Stattdessen arbeitet dort ab heute jemand, der sicher jedes große Shakespeare-Zitat in fünf verschiedenen Sprachen auswendig kennt. Ein Akademiker im Anzug. Warum er einen Steirer in Jeans und Hoodie, der den Portier mit ,Meine Verehrung‘ grüßt, ersetzen soll, kann der Großteil der Partei weder verstehen noch akzeptieren“, so die steirische SPÖ-Abgeordnete.