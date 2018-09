Rettende Krebs-Impfung in den Volksschulen

Fünf Prozent der Krebs-Erkrankungen in Oberösterreich gehen auf humane Papillomaviren (HPV) zurück - der bekannteste ist Gebärmutterhalskrebs, aber auch Männer können betroffen sein. Dass es eine Gratis-HPV-Impfung für Volksschüler gibt, ist noch zu wenig bekannt, daher läuft in OÖ nun eine Infokampagne an.