Serie von Verkehrsunfällen auf Tirols Straßen

Gleich drei Unfälle hintereinander ereigneten sich Mittwochabend innerhalb von vier Stunden. Der erste Unfall passierte auf der Loferer-Bundesstraße in Söll, als eine 18-jährige Österreicherin wegen des Kolonnenverkehrs vor ihr gezwungermaßen anhalten musste. Auch die zwei Fahrzeuge hinter der jungen Frau passten sich dem Verkehrstempo an. Zu spät bemerkte dies allerdings ein nachfahrender 26-jähriger Autolenker aus Bosnien-Herzegowina. Er krachte auf das vor ihm stehende Fahrzeug, das in der Folge auf weitere Pkws vor ihm geschoben wurde. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Verletzt wurde laut Polizei ein 54-jähriger Österreicher, der anschließend ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert wurde.