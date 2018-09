WM-Wende in Sotschi? Vettel läuft die Zeit davon

Lewis Hamilton rast seinem fünften WM-Titel in der Formel 1 entgegen. Sebastian Vettel kommt hingegen kaum noch hinterher, ihm läuft die Zeit davon. Der Ferrari-Star hofft aber immer noch auf die WM-Wende. Diese muss dem viermaligen Formel-1-Weltmeister am Sonntag (13.10 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) beim 16. Saisonlauf am Schwarzen Meer in Sotschi gelingen.